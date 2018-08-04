Пять автомобилей пострадало от пьяной жительницы Ревды на старом Volvo

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3 августа в Ревде автоледи на Volvo устроила ДТП с пятью автомобилями.
Источник: Е1
3 августа около 20:45 жительница Ревды, находясь за рулем машины марки Volvo, протаранила три автомобиля на парковке возле дома по адресу Карла Либкнехта, 39. После чего автоледи предприняла попытку покинуть место происшествия, но проехала только около километра. На перекрестке улиц Павла Зыкина и Чехова женщина допустила столкновение с еще двумя автомобилями, которые стояли на светофоре, ожидая разрешающего сигнала.
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По мнению очевидцев случившегося, автолюбительница была в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники правоохранительных органов доставили виновницу ДТП в отдел. По предварительным данным, в результате столкновений никто не пострадал.
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