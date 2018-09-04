Первый за 16 лет случай заболевания корью выявлен в Нижнем Тагиле

Мужчина отдыхал в Киеве в конце июля – начале августа. Домой в Нижний Тагил он вернулся 12 августа, а через неделю заболел. Врачи диагностировали корь.

Санврачи в первые 72 часа привили 120 человек, с которыми контактировал мужчина на работе и дома. Медики будут наблюдать за ними еще 21 день.