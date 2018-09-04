Первый за 16 лет случай заболевания корью выявлен в Нижнем Тагиле

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле зарегистрирован первый с 2002 года случай заболевания корью. 44-летний житель Вагонке заразился инфекцией в Киеве.
Сюжеты: Нижний Тагил
Мужчина отдыхал в Киеве в конце июля – начале августа. Домой в Нижний Тагил он вернулся 12 августа, а через неделю заболел. Врачи диагностировали корь.
Санврачи в первые 72 часа привили 120 человек, с которыми контактировал мужчина на работе и дома. Медики будут наблюдать за ними еще 21 день.
Страны с наиболее высоким уровнем заболеваемости корью — это Украина, Сербия, Греция, Грузия. Инфекция передается воздушно-капельным путем. Для младенцев до года заболевание корью смертельно опасно, пишет ИА «Все новости».
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей