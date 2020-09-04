В Екатеринбурге мужчина заплатил за гостиницу мокрой игрушечной купюрой и был пойман

В середине августа 2020 года 26-летний житель Дмитровграда Ульяновской области расплатился с администратором гостиницы «билетом банка приколов» номиналом 2000 рублей. Администратор не смогла сразу распознать подделку, так как купюра была мятая и мокрая и даже сдала сдачу 1400 рублей. Злоумышленник пояснил администратору, что попал под дождь, из-за этого деньги промокли. Как только администратор выявила подделку, то сразу обратилась в полицию.