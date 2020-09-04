В Екатеринбурге мужчина заплатил за гостиницу мокрой игрушечной купюрой и был пойман

В Екатеринбурге мужчина заплатил за гостиницу мокрой игрушечной купюрой и был пойман

Сегодня, 13:24ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
На железнодорожном вокзале Екатеринбурга поймали жителя европейской части России, расплатившегося «игрушечной» купюрой за проживание в отеле, пишет Znak.

В середине августа 2020 года 26-летний житель Дмитровграда Ульяновской области расплатился с администратором гостиницы «билетом банка приколов» номиналом 2000 рублей. Администратор не смогла сразу распознать подделку, так как купюра была мятая и мокрая и даже сдала сдачу 1400 рублей. Злоумышленник пояснил администратору, что попал под дождь, из-за этого деньги промокли. Как только администратор выявила подделку, то сразу обратилась в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов нашли обманувшего администратора мужчину вблизи от железнодорожного вокзала Екатеринбурга. Злоумышленник уже был судим за кражи, умышленный вред здоровью и угрозы жизни и здоровью.

По итогам экспертизы фальшивой купюры на мужчину был составлен административный протокол по части 2 статьи 7.27 КоАП РФ («Мелкое хищение»). Дело ожидает рассмотрения в суде.

Напомним, что в Свердловской области была поймана группировка фальшивомонетчиков, которыми руководили двое «главарей», находящихся в местах лишения свободы. Они заказывали поддельные банкноты через интернет и просили делать «закладки», откуда их сообщники их изымали для дальнейшего распространения.

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Екатеринбург
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