В Екатеринбурге мужчина заплатил за гостиницу мокрой игрушечной купюрой и был пойман

На железнодорожном вокзале Екатеринбурга поймали жителя европейской части России, расплатившегося «игрушечной» купюрой за проживание в отеле, пишет Znak.

В середине августа 2020 года 26-летний житель Дмитровграда Ульяновской области расплатился с администратором гостиницы «билетом банка приколов» номиналом 2000 рублей. Администратор не смогла сразу распознать подделку, так как купюра была мятая и мокрая и даже сдала сдачу 1400 рублей. Злоумышленник пояснил администратору, что попал под дождь, из-за этого деньги промокли. Как только администратор выявила подделку, то сразу обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов нашли обманувшего администратора мужчину вблизи от железнодорожного вокзала Екатеринбурга. Злоумышленник уже был судим за кражи, умышленный вред здоровью и угрозы жизни и здоровью. По итогам экспертизы фальшивой купюры на мужчину был составлен административный протокол по части 2 статьи 7.27 КоАП РФ («Мелкое хищение»). Дело ожидает рассмотрения в суде. Напомним, что в Свердловской области была поймана группировка фальшивомонетчиков, которыми руководили двое «главарей», находящихся в местах лишения свободы. Они заказывали поддельные банкноты через интернет и просили делать «закладки», откуда их сообщники их изымали для дальнейшего распространения. В Свердловской области задержали получавших приказы с зоны фальшивомонетчиков

