В Нижнем Тагиле вандалы изрисовали стену цирка граффити

Неизвестные разрисовали стену Нижнетагильского цирка граффити, об этом сообщается в группе цирка во «ВКонтакте».

Руководство просит молодых людей, которые это сделали, прийти и восстановить стену. В посте выложено видео, на котором видно как два молодых человека ночью изуродовали стену Нижнетагильского цирка. Вандалов просят явиться до 8 ноября, чтобы «вернуть стену в её первозданный вид». В противном случае, будет написано заявление в полицию. Напомним, Нижнетагильский цирк открылся в 2017 году после масштабного капремонта состоялось осенью 2017 года. На его ремонт было выделено более 300 миллионов рублей.

