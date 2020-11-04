В Нижнем Тагиле вандалы изрисовали стену цирка граффити

В Нижнем Тагиле вандалы изрисовали стену цирка граффити

Сегодня, 10:55ПроисшествияPhoto: Государственный цирк Нижний Тагил во "ВКонтакте"
Неизвестные разрисовали стену Нижнетагильского цирка граффити, об этом сообщается в группе цирка во «ВКонтакте».

Руководство просит молодых людей, которые это сделали, прийти и восстановить стену.

В посте выложено видео, на котором видно как два молодых человека ночью изуродовали стену Нижнетагильского цирка. Вандалов просят явиться до 8 ноября, чтобы «вернуть стену в её первозданный вид». В противном случае, будет написано заявление в полицию.

Напомним, Нижнетагильский цирк открылся в 2017 году после масштабного капремонта состоялось осенью 2017 года. На его ремонт было выделено более 300 миллионов рублей.

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