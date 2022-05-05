Названа предварительная причина массового пожара в селе Малая Лая под Тагилом

Напомним, в селе Малая Лая за майские праздники произошли сразу две трагедии. Сначала 52-летний мужчина на глазах у двухлетнего ребенка застрелил сожительницу и покончил с собой, затем массовый пожар уничтожил сразу четыре дома. Местные жители предполагали, что неизвестные подожгли место преступления, но версия не подтвердилась. Дом, где произошло убийство, не пострадал.