Названа предварительная причина массового пожара в селе Малая Лая под Тагилом

Названа предварительная причина массового пожара в селе Малая Лая под Тагилом
Названа предварительная причина массового пожара в селе Малая Лая под Тагилом
Сегодня, 10:18ПроисшествияФото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Крупный пожар, который уничтожил четыре дома в селе Малая Лая под Нижним Тагилом, возник из-за неосторожного обращения с огнем.

Сообщение о возгорании на улице Ленина в селе Малая Лая поступило на пульт диспетчера МЧС в 13:25. Тушили пожар 6 единиц техники и 19 спасателей. Полностью остановить распространение огня им удалось через три часа, в 16:33, — из-за сильного ветра стихия перебрасывалась с постройки на постройку. Остальную часть работ, проливку и разбор конструкций, пожарные завершили через восемь часов.

Причиной, по предварительной версии дознавателей, стало неосторожное обращение с огнем, сообщили редакции TagilCity.ru в ОНД и ПР Нижнего Тагила. Пожар начался с кладбища, затем перебросился на ближайшее поле и дошел до домов, отмечали ранее местные жители.

Тушили огонь пожарные из Горноуральска и Нижнего Тагила, также помогали добровольческая пожарная охрана и местные жители, рассказали редакции TagilCity.ru в ОНД и ПР по городу.

Напомним, в селе Малая Лая за майские праздники произошли сразу две трагедии. Сначала 52-летний мужчина на глазах у двухлетнего ребенка застрелил сожительницу и покончил с собой, затем массовый пожар уничтожил сразу четыре дома. Местные жители предполагали, что неизвестные подожгли место преступления, но версия не подтвердилась. Дом, где произошло убийство, не пострадал.

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