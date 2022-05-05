Названа предварительная причина массового пожара в селе Малая Лая под Тагилом

Сообщение о возгорании на улице Ленина в селе Малая Лая поступило на пульт диспетчера МЧС в 13:25. Тушили пожар 6 единиц техники и 19 спасателей. Полностью остановить распространение огня им удалось через три часа, в 16:33, — из-за сильного ветра стихия перебрасывалась с постройки на постройку. Остальную часть работ, проливку и разбор конструкций, пожарные завершили через восемь часов.
Причиной, по предварительной версии дознавателей, стало неосторожное обращение с огнем, сообщили редакции TagilCity.ru в ОНД и ПР Нижнего Тагила. Пожар начался с кладбища, затем перебросился на ближайшее поле и дошел до домов, отмечали ранее местные жители.
Тушили огонь пожарные из Горноуральска и Нижнего Тагила, также помогали добровольческая пожарная охрана и местные жители, рассказали редакции TagilCity.ru в ОНД и ПР по городу.
Напомним, в селе Малая Лая за майские праздники произошли сразу две трагедии. Сначала 52-летний мужчина на глазах у двухлетнего ребенка застрелил сожительницу и покончил с собой, затем массовый пожар уничтожил сразу четыре дома. Местные жители предполагали, что неизвестные подожгли место преступления, но версия не подтвердилась. Дом, где произошло убийство, не пострадал.