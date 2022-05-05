Семья осталась без купленного за маткапитал дома из-за пожара в селе Малая Лая

Их особо никто не знал, толком не общался. Они там не жили, пока только приезжала, ремонт делала. Женщина вчера на колени падала и рыдала,рассказала TagilCity.ru местная жительница.
Напомним, 4 мая 2022 года в Малой Лае в результате массового пожара без жилищ остались три семьи. Пламя вспыхнуло в поле, которое находится около кладбища. Через какое-то время пожар подобрался к домам и перекинулся на них. Так как постройки стояли совсем недалеко друг от друга, огонь по ним распространился быстро.
Одними из пострадавших стали пожилые сестры Бердниковы, которые жили на Береговой улице — у них сгорели кот, дом, теплицы и баня. Расстояние между их жильем и первыми тремя загоревшимися домами не более 300 метров. Из-за порывов ветра пламя перебросилось через дорогу и здание магазина и затронул деревянный забор одного из строений, стоявших по соседству. Забор был быстро потушен, но искра от него долетела до дома, где жили женщины.