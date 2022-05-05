Семья осталась без купленного за маткапитал дома из-за пожара в селе Малая Лая

В результате пожара, вспыхнувшего в селе Малая Лая, молодая семья с двумя детьми осталась без дома, который купила на материнский капитал.

Их особо никто не знал, толком не общался. Они там не жили, пока только приезжала, ремонт делала. Женщина вчера на колени падала и рыдала,рассказала TagilCity.ru местная жительница. Фото: tagilcity.ru Напомним, 4 мая 2022 года в Малой Лае в результате массового пожара без жилищ остались три семьи. Пламя вспыхнуло в поле, которое находится около кладбища. Через какое-то время пожар подобрался к домам и перекинулся на них. Так как постройки стояли совсем недалеко друг от друга, огонь по ним распространился быстро. Одними из пострадавших стали пожилые сестры Бердниковы, которые жили на Береговой улице — у них сгорели кот, дом, теплицы и баня. Расстояние между их жильем и первыми тремя загоревшимися домами не более 300 метров. Из-за порывов ветра пламя перебросилось через дорогу и здание магазина и затронул деревянный забор одного из строений, стоявших по соседству. Забор был быстро потушен, но искра от него долетела до дома, где жили женщины. Видео: tagilcity.ru

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