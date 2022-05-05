Сын с друзьями похитил, убил и сжег отца в Верхней Пышме из-за детских обид

Жестокая расправа над отцом была спланирована заранее. По одной из версий, у сына убитого мужчины якобы с детства остались серьезные обиды на отца. Насколько правдивы такие показания, сейчас выясняют наши коллеги из Следственного комитета, сообщал глава ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Следственный отдел Верхней Пышмы уже предъявил обвинения четверым местным жителям в групповом убийстве и похищении. Им теперь грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.
По данным следствия, утром 20 апреля 2022 года молодые люди избили битой мужчину, который являлся отцом одного из нападавших. Когда он потерял сознание, то его затолкали в автомобиль и увезли.
В какой-то момент юноши остановились. Двое вышли из машины, а остальные поехали далее в лесной массив, где облили машину легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли. В результате мужчина скончался.
Причиной, по данным следствия, стала личная неприязнь между отцом и сыном, развивающаяся долгое время. По этой причине молодой человек решил убить отца и попросил у друзей помощи, сообщили в СК по Свердловской области.
На данный момент проводятся следственные мероприятия, а все четверо заключены под стражу.