Сын с друзьями похитил, убил и сжег отца в Верхней Пышме из-за детских обид

Жестокая расправа над отцом была спланирована заранее. По одной из версий, у сына убитого мужчины якобы с детства остались серьезные обиды на отца. Насколько правдивы такие показания, сейчас выясняют наши коллеги из Следственного комитета, сообщал глава ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.