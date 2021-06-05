Гаражный бокс загорелся рядом с жилыми домами в Нижнем Тагиле

Гараж загорелся недалеко от жилых домов по улице Циолковского в Нижнем Тагиле. Пожарные прибыли на место возгорания, Но тушение огня осложняется из-за проводов, находящихся над объектом возгорания.

Возгорание произошло на гаражном комплексе недалеко от жилых домов по улице Циолковского. Там загорелся один бокс. На месте пожара находятся три пожарные машины, но к ликвидации огня пожарные не приступали. Над гаражным боксом большое количество проводов, опасно приступать к тушению возгорания. Мы ждем электриков, после чего начнем тушить пожар,сообщил TagilCity.ru один из пожарных, работающих на месте возгорания. Видео: tagilcity.ru Напомним, экстренное предупреждение объявлено в Нижнем Тагиле с 5 по 7 июня. В эти дни сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность пятого класса горимости леса по региональной шкале, сообщает ФГБУ «Уральское УГМС». Экстренное предупреждение объявлено в Нижнем Тагиле

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