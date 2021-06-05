О проблеме с заявками на отлов бездомных собак сообщила мэрия Североуральска

О проблеме с заявками на отлов бездомных собак сообщила мэрия Североуральска
О проблеме с заявками на отлов бездомных собак сообщила мэрия Североуральска
Сегодня, 12:02ПроисшествияФото: pixabay.com
О проблеме с заявками на отлов бездомных собак рассказали в администрации Североуральска. Мэрия долгое время не могла заключить контракт, так как на тендеры никто не заявлялся.

Контракт на отлов животных без владельца действовал до 25 декабря 2019 года.

В связи с тем, что необходимо было закрыть бюджетный год, оформить все соответствующие документы, а также тем, что были длительные нерабочие дни, аукцион на заключение нового контракта на отлов животных без владельца был размещен 17 января 2020 года, а сам контракт заключен 5 февраля 2020 года, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе администрации Североуральского городского округа.

Там отметили, что по итогу 2020 года было отловлено более 150 бездомных собак. Также в пресс-службе рассказали, что контракт на отлов животных без владельца на 2021 год также удалось заключить не сразу. Торги не состоялись ни в декабре 2020 года, ни в январе, ни в марте 2021 года, так как ни одна компания не заявилась на аукцион.

Сейчас муниципальный контракт на отлов животных без владельца на 2021 год заключен и уже отловлено более 20 бездомных собак.

Напомним, по решению суда администрация Североуральска выплатит 25 тысяч рублей 15-летнему подростку, которого покусали бездомные собаки в январе 2020 года. Прокуратура проводила проверку в ходе которой выяснилось, что на день происшествия у мэрии не был заключен контракт по отлову бездомных животных.

Материалы по теме:
Свердловская областьукусыСевероуральскотловбездомные животныеподросток
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы