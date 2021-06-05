О проблеме с заявками на отлов бездомных собак сообщила мэрия Североуральска

О проблеме с заявками на отлов бездомных собак рассказали в администрации Североуральска. Мэрия долгое время не могла заключить контракт, так как на тендеры никто не заявлялся.

Контракт на отлов животных без владельца действовал до 25 декабря 2019 года. В связи с тем, что необходимо было закрыть бюджетный год, оформить все соответствующие документы, а также тем, что были длительные нерабочие дни, аукцион на заключение нового контракта на отлов животных без владельца был размещен 17 января 2020 года, а сам контракт заключен 5 февраля 2020 года, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе администрации Североуральского городского округа. Там отметили, что по итогу 2020 года было отловлено более 150 бездомных собак. Также в пресс-службе рассказали, что контракт на отлов животных без владельца на 2021 год также удалось заключить не сразу. Торги не состоялись ни в декабре 2020 года, ни в январе, ни в марте 2021 года, так как ни одна компания не заявилась на аукцион. Сейчас муниципальный контракт на отлов животных без владельца на 2021 год заключен и уже отловлено более 20 бездомных собак. Напомним, по решению суда администрация Североуральска выплатит 25 тысяч рублей 15-летнему подростку, которого покусали бездомные собаки в январе 2020 года. Прокуратура проводила проверку в ходе которой выяснилось, что на день происшествия у мэрии не был заключен контракт по отлову бездомных животных. 25 тысяч получит подросток от администрации Североуральска за укусы бездомных собак

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