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Женщина пострадала в ДТП с участием четырех автомобилей на трассе под Екатеринбургом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Женщина пострадала в ДТП с участием четырех автомобилей на трассе под Екатеринбургом

Сегодня, 09:00Происшествия
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