Женщина пострадала в ДТП с участием четырех автомобилей на трассе под Екатеринбургом

ДТП произошло на трассе М5 «Урал» недалеко от поселка Первомайский. Всего в аварии пострадали четыре иномарки: Renault Duster, Toyota Corolla, Land Rover и Ford Kuga.

Водитель Renault врезался сзади в Toyota, в результате чего она столкнулась с Land Rover. После этого Renault влетел в Ford Kuga, движущийся по правой полосе. От удара машина вылетела с проезжей части.

Как сообщили в ГИБДД, причиной аварии стало несоблюдения водителями Renault, Toyota и Land Rover необходимой дистанции во время движения.