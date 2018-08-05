Женщина пострадала в ДТП с участием четырех автомобилей на трассе под Екатеринбургом
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4 августа четыре автомобиля столкнулись на трассе Екатеринбург - Челябинск. 33-летняя пассажирка одного автомобиля была доставлена в больницу с травмой позвоночника.
Источник: Е1.ru
ДТП произошло на трассе М5 «Урал» недалеко от поселка Первомайский. Всего в аварии пострадали четыре иномарки: Renault Duster, Toyota Corolla, Land Rover и Ford Kuga.
Водитель Renault врезался сзади в Toyota, в результате чего она столкнулась с Land Rover. После этого Renault влетел в Ford Kuga, движущийся по правой полосе. От удара машина вылетела с проезжей части.
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Как сообщили в ГИБДД, причиной аварии стало несоблюдения водителями Renault, Toyota и Land Rover необходимой дистанции во время движения.
Пассажирка Ford была госпитализирована в медучреждение, у нее диагностирован перелом позвоночника. На месте работали эвакуаторы, из-за чего на трассе образовалась многокилометровая пробка.
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