Не стесняйтесь быть людьми! Тагильчанка рассказала о приступе своей дочери в ТЦ DEPO

Школьница на скорой госпитализирована из ТЦ Нижнего Тагила

У 12-летней девочки произошел судорожный приступ в одном из ТЦ Нижнего Тагила. Мама юной тагильчанки решила поблагодарить всех, кто помог ее дочери в тот день. А вот очевидцы произошедшего стали жаловаться на действия охранников и продавцов торговых точек.

Инцидент произошел около 21 часа 4 января в ТЦ DEPO на Свердловском шоссе в Нижнем Тагиле. Как рассказала TagilCity.ru мама 12-летней девочки Ольга, у ее дочери произошел судорожный приступ. Тагильчанка говорит, что такое случилось с девочкой впервые. В момент происшествия Ольга растерялась — девушка никогда не сталкивалась с подобным, поэтому не знала, что делать. На помощь тагильчанке пришли продавцы и охранники соседних торговых точек: кто-то успокаивал и держал голову 12-летней девочке, другие — приводили в чувства младшую дочь Ольги. В итоге сотрудники торговых точек вызвали скорую помощь и делали все необходимое, чтобы юная тагильчанка оставалась в сознании. Спасибо большое всем, кто нам помогал, кто не остался равнодушным. Мы не знали, что делать, но добрые люди направляли и подсказывали. Спасибо вам, люди! Без вас мы бы не справились. Не стесняйтесь быть людьми, поблагодарила Ольга всех, кто был рядом в момент происшествия. Девушка поделилась своими эмоциями и в соцсетях. Я просто хотела поблагодарить людей, поделилась с TagilCity.ru тагильчанка. Очевидцы произошедшего начали обсуждать в соцсетях сам инцидент и реакцию на него сотрудников торгового центра: сообщали о том, что ни у кого в ТЦ не оказалось нашатыря, что работники и охранники в DEPO были более, чем равнодушны. Во время приступа малышка имела неосторожность прикусить язык. Мама, как могла, разжимала, рот. Просили металлическую ложку. Пробежались по всем ближайшим кафе, но, не поверите, так никто и не дал… Странная позиция общепитовцев, неужели, желающий украсть какую-то копеечную ложку, станет придумывать такую причину? Или уже ничего человеческого совсем не осталось… пусть останется на их совести, сообщили очевидцы в соцсетях. Люди стали обсуждать проблему необходимости присутствия и нахождения медработников в крупных ТЦ, а также наличие аптечки в торговых точках. Как выяснилось, в торговом центре нет не то, что медработника, элементарно, нет даже какой-нибудь дежурной аптечки! Как оказалось, во всем центре даже нашатырного спирта не оказалось,возмутились тагильчане на странице паблика «Инцидент-Нижний Тагил». Как рассказала редакции мама 12-летней Арины, с девочкой сейчас все хорошо, она находится в больнице под присмотром медиков. Редакция TagilCity.ru направит запрос в торговый центр DEPO на Свердловском шоссе о наличии аптечки и медработника в нем. Все обесточено: единая система пожаротушения не работает в ТЦ «Феникс» в Тагиле

Материалы по теме: Женщина упала на крыльце ТЦ «Кит» в Нижнем Тагиле и сломала руку

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter