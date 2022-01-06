Уралец убил сожительницу и спрятал тело в колодце

В декабре прошлого года в лесу около поселка Новоасбест нашли колодец с телом молодой женщины. Подробности этого убийства стали известны сегодня.

23 декабря в Новоасбесте было совершено преступление. От рук неизвестного погибла женщина 1986 года рождения. Тело нашли в лесу, в заброшенном колодце. К тому моменту оно сильно окоченело. Тревожное сообщение об обнаружении тела женщины в заброшенном бетонном коллекторе, примерно в 80 метрах от жилого дома по улице Ленина, поступило в дежурную часть территориального ОВД посёлка Петрокаменский от участкового уполномоченного, который осуществлял обход подведомственного района,сообщил пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых. Подозрение пало на сожителя сельчанки. Это мужчина 1987 года рождения с богатым уголовным прошлым. В определённых кругах его знают под прозвищем «Шкаф». В ходе допроса выяснилось, что незадолго до преступления между ним и жертвой преступления произошла ссора. От удара кулаком в голову потерпевшая потеряла сознание. Обвиняемый отнес сожительницу в квартиру и забил до смерти. Затем взвалил тело к себе на плечо, отнес в лес и сбросил в заброшенный колодец. После чего уехал к своим знакомым распивать алкоголь. К настоящему моменту мужчина арестован, ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

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