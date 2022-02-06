Захватившие «Манхэттен» в Екатеринбурге кавказцы оккупировали бизнес-центр

Кавказцы оккупировали бизнес-центр «Манхэттен» в Екатеринбурге

Кавказцы, устроившие рейдерский захват «Манхэттена» в Екатеринбурге, отказываются сдавать свои позиции. Один из сотрудников бизнес-центра сообщил, что ситуация в здании находится сейчас под контролем не менее восьми неустановленных лиц.

По информации источника E1, мужчины беспрерывно дежурят в настоящее время на ресепшене, а также в компании «Аурус». Они постоянно осуществляют обходы территории, контролируя въезд в паркинг. Кавказцы самостоятельно принимают решение о том, кого впускать в здание бизнес-центра, и кому можно его покинуть. По предварительным данным, захватом «Манхэттена» руководит некий Шешуков. Между тем, на видеоролике, снятом на месте событий, был опознан известный криминальный авторитет Марсель Гасанов. Считается, что он непосредственно причастен к организации криминальной сходки на Юмашева, имевшей место летом минувшего года. Задержать Гасанова тогда не удалось — он успешно сбежал вместе со своими приближенными.

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