Рабочий разбился насмерть при падении на стройке в Екатеринбурге

Рабочий упал с высоты на стройке 25-этажки в Екатеринбурге. От полученных травм он скончался на месте. Следственный комитет организовал проверку по данному факту.

Сообщение о происшествии поступило в правоохранительные органы 6 марта в 12.00. К месту инцидента на улице Чайковского, 78а была направлена следственно-оперативная группа, сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области. Отдел СКР по Чкаловскому району Екатеринбурга организовал проверку по факту смерти мужчины. Следователи осмотрели место происшествия, производится опрос свидетелей. Тело погибшего отправлено для проведение судебной медицинской экспертизы. Напомним, 22 февраля в конвертерном цехе НТМК в Нижнем Тагиле погиб рабочий. В кабине мостового крана начался пожар. Машинист попытался справиться с огнем, но это не удалось. Тогда мужчина направил кабину к посадочной площадке, однако не успел до нее добраться и спрыгнул с высоты 25 метров. От полученных травм он скончался на месте. Следственный комитет организовал проверку по факту происшествие. Сменщик погибшего рассказал, что пожар мог возникнуть из-за короткого замыкания или поломки печки. Незадолго до смертельного пожара на кране в цехе НТМК были неполадки с печью

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