Названа дата суда над тагильчанином за убийство и изнасилование попутчицы

Названа дата суда над тагильчанином за убийство и изнасилование попутчицы
Названа дата суда над тагильчанином за убийство и изнасилование попутчицы
Сегодня, 13:59ПроисшествияФото: 1MI
Свердловский областной суд приступает к закрытому судебному разбирательству уголовного дела жителя Нижнего Тагила. Он обвиняется в убийстве и изнасиловании попутчицы. Первое слушание назначено на 7 апреля.

Житель Нижнего Тагила Марат Имашев обвиняется сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса.

Год назад 50-летний мужчина согласился подвезти девушку из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму. По пути следования он решился на преступление. Сначала изнасиловал свою пассажирку, придушил и оттащил в кусты, затем похитил у нее золотые украшения, мобильник и некоторые другие вещи. После этого он несколько раз ударил девушку ножом в шею и спину. Пострадавшая скончалась на месте.

Марату Имашеву предъявлено обвинение в убийстве из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем, изнасиловании, иных действиях сексуального характера и разбое.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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