Названа дата суда над тагильчанином за убийство и изнасилование попутчицы

Год назад 50-летний мужчина согласился подвезти девушку из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму. По пути следования он решился на преступление. Сначала изнасиловал свою пассажирку, придушил и оттащил в кусты, затем похитил у нее золотые украшения, мобильник и некоторые другие вещи. После этого он несколько раз ударил девушку ножом в шею и спину. Пострадавшая скончалась на месте.