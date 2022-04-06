Тагильчанка с травмами оказалась на обочине дороги при странных обстоятельствах

Женщину с травмами на обочине дороги на улице Некрасова, 26 в Нижнем Тагиле обнаружил 5 апреля около 15 часов местный житель. Мужчина вызвал скорую и сотрудников ГИБДД. Что именно произошло, и как тагильчанка оказалась на обочине дороги, пострадавшая не помнит.
По информации ОГИБДД Нижнего Тагила, 60-летняя местная жительница получила повреждения при неизвестных обстоятельствах. Правоохранители просят всех, кто владеет какой-либо информацией о случившемся обратиться в отдел дорожной полиции на проспекте Мира, 57а или по телефонам — 8(3435)47-70-01 или 8(3435)97-65-84.