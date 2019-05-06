Пьяный мужчина с лопатой попытался напасть на депутата гордумы Асбеста
Неизвестный на субботнике напал с лопатой на депутата думы Асбеста Елену Таниди. От нападения Таниди спас десятиклассник, пишет Znak.
Елена Таниди является директором школы №18. Во время проведения субботника в школу пришел мужчина, который требовал поговорить с депутатом. По словам Елены Таниди, он был пьян. После того, как женщина пригрозила ему полицией, мужчина выхватил у одного из учеников лопату и замахнулся на Таниди.
Он замахнулся на меня и сказал, что будет сейчас меня убивать, рассказала депутат.
От удара женщину спас десятиклассник, который встал между нападавшим и Таниди. После этого мужчина ушел. Депутат собирается написать заявление в полицию.
Таниди также отметила, что возможно это был политический заказ, так как мужчина спросил: «Ты депутат? Ты что, на наших наезжаешь?».
Напомним, что сама Таниди привлекалась к ответственности за то, что назвала депутата гордумы Асбеста Евгения Шабанова «тупорылым» на совещании. За это суд назначил ей штраф в размере 1000 рублей.