Пьяный мужчина с лопатой попытался напасть на депутата гордумы Асбеста

Елена Таниди является директором школы №18. Во время проведения субботника в школу пришел мужчина, который требовал поговорить с депутатом. По словам Елены Таниди, он был пьян. После того, как женщина пригрозила ему полицией, мужчина выхватил у одного из учеников лопату и замахнулся на Таниди.

Он замахнулся на меня и сказал, что будет сейчас меня убивать, рассказала депутат.

От удара женщину спас десятиклассник, который встал между нападавшим и Таниди. После этого мужчина ушел. Депутат собирается написать заявление в полицию.

Таниди также отметила, что возможно это был политический заказ, так как мужчина спросил: «Ты депутат? Ты что, на наших наезжаешь?».