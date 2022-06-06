Сайты правительства Свердловской области и мэрии Нижнего Тагила перестали работать

Сайты правительства Свердловской области и мэрии Нижнего Тагила перестали работать
Сайты правительства Свердловской области и мэрии Нижнего Тагила перестали работать
Сегодня, 14:04ПроисшествияФото: 1MI
Официальные сайты правительства Свердловской области, Законодательного собрания и мэрии Нижнего Тагила перестали работать. При попытке загрузить ресурсы высвечиваются ошибки.

Причины, а также как долго продлится сбой на данный момент неизвестны.

На данный момент проблемы с доступом на сайте администрации подтвердили редакции TagilCity.ru в пресс-службе.

Фото:скриншот сайта мэрии Нижнего Тагила

Специалисты выясняют причины произошедшего и работают над восстановлением работоспособности сайта, сообщили в пресс-службе администрации.

Кроме того, сбои в работе наблюдаются и у ресурсов региональных судов. Они также выдают ошибки.

Напомним, в середине мая сайт TagilCity.ru подвергался крупнейшей Ddos-атаке украинских хакеров. Ресурс не работал в течение суток. Кроме того, атаке подверглись и другие издания из разных регионов России.

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