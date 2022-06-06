В Реже мужчину обвиняют в оскорблении инспекторов ДПС

В Реже мужчину обвиняют в оскорблении инспекторов ДПС
В Реже мужчину обвиняют в оскорблении инспекторов ДПС
Сегодня, 17:44ПроисшествияФото: 1MI
В Реже 32-летнего мужчину обвиняют в оскорблении сотрудника ДПС.

ЧП произошло 21 января, сообщает «Серовский тракт Онлайн». Известно, что инспекторы ГИБДД Режа несли службу на улице Заводская. Они остановили машину «Mazda CX-5», за рулем которой находилась молодая женщина. На заднем сидении сидел мужчина.

Сотрудник ДПС заметил, что женщина явно пьяна, поэтому стал составлять административный протокол. А сидящий сзади мужчина стал активно размахивать руками и нецензурно выражаться в адрес правоохранителей.

Женщину пришлось отвезти в приемное отделение ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ» для прохождения освидетельствования на состояние опьянения. В больнице мужчина продолжил свои разборки.

В результате женщину лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей. А мужчину признали виновным по статьям – «оскорбление представителя власти» и «угроза применения насилия». Ему придется заплатить штраф 120 тысяч рублей.

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