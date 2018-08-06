Пенсионерка с аппаратом Илизарова на руке пропала в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 1 августа пропала Граматчикова Галина Андреевна 1950 года рождения. Пенсионерка уехала за грибами около 6:30. В настоящий момент ее местонахождение неизвестно.

Женщине на вид 65-67 лет, рост 166-167 см, полноватая, седые короткие волосы, глаза зеленые. Была одета в фиолетовую куртку, коричневые брюки и черные резиновые сапоги.