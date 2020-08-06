В Нижнем Тагиле пьяный водитель без прав пытался «удрать» от полиции и попал в ДТП

Сообщение от местных жителей поступило в дежурную часть ГИБДД в 22.45. Они сообщили, что к магазину «Пивко» подъехал автомобиль «Шкода», за рулем находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Информация была передана ближайшему посту, который проверил информацию.

Мужчина вышел из магазина и сел в автомобиль, а затем начал движение. Сотрудники полиции попытались его остановить с помощью световых и звуковых сигналов, но водитель не реагировал, а только прибавил скорости. ГИБДД начали преследование, рассказали TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД.

На перекрестке улицы Молодежная и проспекта Дзержинского водитель допустил наезд на электроопору.

Сотрудники ГИБДД установили, что водитель за рулем был пьян. Проведенное медосвидетелльствование показало 0,973 промиллей. Также установлено, что автомобилист никогда не получал водительское удостоверение. В отношении него был составлен протокол по статье 12.8 ч.3 (управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения лицом без водительского удостоверения). Нарушитель был доставлен в ОП № 17.

В ГИБДД также добавили, что мужчина 1983 года рождения, управлявший автомобилем, привлекался по той же статье в 2011 году.