Жестокое убийство 5-летней давности раскрыто на Урале

Полиция Екатеринбурга раскрыла жестокое убийство 5-летней давности

Свердловское управление СКР предъявило обвинения 36-летнему екатеринбуржцу, подозреваемому в совершении убийства в 2017 году. Изуродованное тело жертвы было обнаружено пять лет тому назад на обочине дороги на улице Чистая.

Сотрудники пресс-службы СУ СКР региона напомнили, что жестоко убитым оказался 55-летний местный житель Коряжов. На груди и на лице покойного были множественные колото-резаные раны. Руководитель пресс-службы свердловского управления МВД Валерий Горелых уточнил, что рядом с трупом находился автомобиль марки Suzuki. Однако, задержать убийцу «по горячим следам» сотрудникам полиции не удалось. Подозреваемый только освободился из колонии, где отбывал наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 4 февраля текущего года он вышел на свободу и тут же был задержан. В ближайшее время он будет переведен в следственный изолятор Екатеринбурга, сообщили в правоохранительном ведомстве.

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