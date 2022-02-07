Жестокое убийство 5-летней давности раскрыто на Урале

Сотрудники пресс-службы СУ СКР региона напомнили, что жестоко убитым оказался 55-летний местный житель Коряжов. На груди и на лице покойного были множественные колото-резаные раны.
Руководитель пресс-службы свердловского управления МВД Валерий Горелых уточнил, что рядом с трупом находился автомобиль марки Suzuki. Однако, задержать убийцу «по горячим следам» сотрудникам полиции не удалось.
Подозреваемый только освободился из колонии, где отбывал наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 4 февраля текущего года он вышел на свободу и тут же был задержан. В ближайшее время он будет переведен в следственный изолятор Екатеринбурга, сообщили в правоохранительном ведомстве.