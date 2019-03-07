Суд начался над подростками из Березовского, обвиняемыми в убийстве инвалида
Сегодня, 21:05ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Березовском горсуде 7 марта прошло первое слушание по делу четырех подростков, обвиняемых в убийстве 20-летнего инвалида. Троим из них продлили содержание под домашним арестом до 14 мая.
7 марта в Березовском горсуде прошло первое заседание по делу подростков, обвиняемых в убийстве инвалида. На три месяца был продлен домашний арест троим подсудимым. Четвертый подросток уже отбывает наказание в воспитательной колонии за совершенное ранее преступление.
Следующее судебное разбирательство запланировано на 13 марта, информирует URA.RU.
13-летняя девочка, которая снимала злодеяние на видео, была направлена в закрытое учреждение для несовершеннолетних с девиантным поведением.
Напомним, 9 августа 2018 года, по версии следствия, четверо подростков избили 20-летнего молодого человека. От полученных травм пострадавший, страдавший дефектом речи, скончался.
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