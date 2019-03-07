Суд начался над подростками из Березовского, обвиняемыми в убийстве инвалида

7 марта в Березовском горсуде прошло первое заседание по делу подростков, обвиняемых в убийстве инвалида. На три месяца был продлен домашний арест троим подсудимым. Четвертый подросток уже отбывает наказание в воспитательной колонии за совершенное ранее преступление.