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Суд начался над подростками из Березовского, обвиняемыми в убийстве инвалида
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Суд начался над подростками из Березовского, обвиняемыми в убийстве инвалида

Сегодня, 21:05ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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