Что делать, если пропал человек в Нижнем Тагиле

Бывают такие ситуации, когда родственники перестают выходить на связь и пропадают без вести. Что делать и куда обращаться, столкнувшись c пропажей близких людей в Нижнем Тагиле, разбиралась редакция TagilCity.ru.

Пропал человек. Пишем обращение в полицию Если у вас пропал родственник или близкий человек, то обратиться в правоохранительные органы можно независимо от срока его отсутствия. Заявления принимаются как по телефону, так и лично в отделениях полиции. При этом, в приеме заявлений запрещено отказывать также и из-за места предполагаемого исчезновения. Заявителю нужно предъявить паспорт или назвать данные по телефону. В полицию лучше всего предоставить также фотографии пропавшего человека. Указать, во что он был одет, что у него было с собой, вспомнить особые приметы. Кроме того, желательно указать круг общения пропавшего,рассказали редакции TagilCity.ru в МУ МВД России «Нижнетагильское». В ведомстве порекомендовали тагильчанам всегда носить при себе документы, удостоверяющие личность. Бывает, что люди теряют память или попадают в медучреждения без сознания, это поможет установить скорейшую связь с родственниками. Кроме того, необходимо обучать детей поведению в нестандартных ситуациях и объяснять им, что опасно общаться с малознакомыми людьми. Пропал человек. Как обратиться в поисковые отряды Если пропал человек, то обратиться в поисковые отряды можно по телефонам, указанным на сайтах, либо по телефону 112. Поисковики работают в тесном сотрудничестве с полицией. Заявителю необходимо дать подробную информацию о пропавшем: сколько лет, где исчез, в чем был одет, нуждается ли в медицинской помощи. Если потерялся ребенок, необходимо незамедлительно обратиться к помощи. Некоторые родители считают, что не стоит никого беспокоить, если прошло немного времени, а несовершеннолетний может погибнуть, рассказал редакции TagilCity.ru руководитель поискового отряда «Скорпион» Игорь Гапонов. Он отметил, при посещении леса всем необходимо надевать яркие жилетки, чтобы быть в зоне видимости друг друга. Кроме того, у взрослых и детей должны быть отдельные рюкзаки, в которые нужно положить воду и еду, спички и заряженный сотовый телефон. Если вы потерялись, то нужно оставаться на одном месте, даже ночью, это облегчит поиски спасателей. Мы стараемся быстрее собрать очень большое количество народу, чтобы найти человека. Полиция часто обращается, работаем как усиление. Допустим, от правоохранительных органов работают кинологи с собаками, а мы прочесываем территорию, пояснил Игорь Гапонов. Всех ли надо спасать? Откровенное интервью с поисковым отрядом «Скорпион»

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