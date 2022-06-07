Продлен срок заключения под стражу обвиняемого в изнасиловании свердловского генерала

Продлен срок заключения под стражу обвиняемого в изнасиловании свердловского генерала
Продлен срок заключения под стражу обвиняемого в изнасиловании свердловского генерала
Сегодня, 06:20ПроисшествияФото: 1MI
Подозреваемый в групповом изнасиловании школьницы в Екатеринбургеотставной генерал-майор Рамиль Гилязов, как минимум, до 26 августа пробудет в СИЗО.

Срок пребывания под стражей экс-командира войск увеличен, так как суду требуется еще время, чтобы вынести приговор, рассказали URA.RU в пресс-службе Свердловского областного суда.

Бывшего военачальника арестовали в арендуемой квартире в уральской столице. Там, по данным следствия, он и совершил растление несовершеннолетней. Были арестованы также его предполагаемые подельники.

По версии следствия, вместе с генералом преступление сексуального характера врач облонкодиспансера Иван Собачев и его подруга Оксана Гортинская, обманом заманившие к себе 15-летнюю девочку из коррекционной школы.

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