Салдинец пытался соблазнить школьницу из Нижнего Тагила интимными переписками

В отношении мужчины 5 июня 2022 года возбуждено уголовное дело за насильственные действия сексуального характера, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник.
Он рассказал, что мужчина с ником «Дмитрий Лисин» в 2016 году общался с 11-летней школьницей из Нижнего Тагила. Он пытался пробудить в ней сексуальный интерес при помощи развратных сообщений.
Отмечается, что подозреваемый в 2021 году уже получил срок по такой же статье. Этот эпизод был выявлен уже в ходе расследования уголовного дела по той же статье, возбужденного 15 апреля 2022 года.