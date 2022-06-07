Салдинец пытался соблазнить школьницу из Нижнего Тагила интимными переписками

Салдинец пытался соблазнить школьницу из Нижнего Тагила интимными переписками
Салдинец пытался соблазнить школьницу из Нижнего Тагила интимными переписками
Сегодня, 08:21ПроисшествияФото: 1MI
Школьницу из Нижнего Тагила пытался соблазнить 28-летний житель Верхней Салды. Он отправлял ей интимные сообщения.

В отношении мужчины 5 июня 2022 года возбуждено уголовное дело за насильственные действия сексуального характера, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник.

Он рассказал, что мужчина с ником «Дмитрий Лисин» в 2016 году общался с 11-летней школьницей из Нижнего Тагила. Он пытался пробудить в ней сексуальный интерес при помощи развратных сообщений.

Отмечается, что подозреваемый в 2021 году уже получил срок по такой же статье. Этот эпизод был выявлен уже в ходе расследования уголовного дела по той же статье, возбужденного 15 апреля 2022 года.

Сюжеты:
Верхняя и Нижняя СалдаНижний Тагил
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