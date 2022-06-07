Вора хоккейных перчаток разыскивают в Нижнем Тагиле

Вора хоккейных перчаток разыскивают в Нижнем Тагиле
Вора хоккейных перчаток разыскивают в Нижнем Тагиле
Сегодня, 16:16ПроисшествияЕлена ОзероваФото: МУ МВД "Нижнетагильское"
Тагильчанин украл из спортмагазина дорогостоящие перчатки и попал на камеры наблюдения.

Правоохранители ищут вора перчаток из Нижнего Тагила, который засветился на камерах видеонаблюдения. Злоумышленнику удалось украсть хоккейные перчатки, которые стоили более 20 тысяч рублей.

В полицию обратился владелец магазина по ул. Октябрьской революции. Он пояснил, что в конце мая мужчина вытащил перчатки из витрины и убежал.

В полиции уточняют, что мужчина выглядит примерно на 40 лет, у него средняя комплекция и невысокий рост. На момент кражи на нем была темная куртка с надписью на передней части, темная обувь и синие джинсы.

Всех тех, кто знает злоумышленника, просят позвонить по тел. 8 (3435) 97-64-02.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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