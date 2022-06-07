Вора хоккейных перчаток разыскивают в Нижнем Тагиле

Правоохранители ищут вора перчаток из Нижнего Тагила, который засветился на камерах видеонаблюдения. Злоумышленнику удалось украсть хоккейные перчатки, которые стоили более 20 тысяч рублей.
В полицию обратился владелец магазина по ул. Октябрьской революции. Он пояснил, что в конце мая мужчина вытащил перчатки из витрины и убежал.
В полиции уточняют, что мужчина выглядит примерно на 40 лет, у него средняя комплекция и невысокий рост. На момент кражи на нем была темная куртка с надписью на передней части, темная обувь и синие джинсы.
Всех тех, кто знает злоумышленника, просят позвонить по тел. 8 (3435) 97-64-02.