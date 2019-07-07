В Сверловкой области четыре человека погибли при взрыве бензовоза

ДТП произошло на Конжаке, где 7 июля проходил марафон. По словам очевидцев, во время спуска с горы у бензовоза, в котором находились люди, отказали тормоза и он врезался в людей.

Как рассказал глава городского округа Краснотурьинск Александр Устинов, в больнице находятся четыре человека. По предварительной информации водитель бензовоза был пьян.

Глава Северного управленческого округа региона Евгений Преин опроверг информацию о том, что пострадавшие являлись участниками марафона "Конжак-2019". Начальника пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерия Горелых рассказал, что практически все погибшие и пострадавшие были туристами.