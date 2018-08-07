Рабочий УГМК из Красноуральска попал под поезд

Утром 7 августа сотрудник подрядной организации выполнял работы по строительству железнодорожного полотна в цехе комбината «Святогор». Поблизости находился тепловоз с платформой, которая самопроизвольно отцепилась и поехала. Рабочий не успел отскочить в сторону и получил перелом ступни правой ноги.

Как сообщает URA.ru, на данный момент специально созданная комиссия выясняет все обстоятельства произошедшего ЧП. Начальник цеха, где произошёл несчастный случай, был вызван из отпуска.