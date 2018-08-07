Рабочий УГМК из Красноуральска попал под поезд

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В металлургическом цехе комбината «Святогор» в Красноуральске произошёл несчастный случай. Рабочий повредил ногу, попав под самопроизвольно отцепившуюся и поехавшую железнодорожную платформу.
Утром 7 августа сотрудник подрядной организации выполнял работы по строительству железнодорожного полотна в цехе комбината «Святогор». Поблизости находился тепловоз с платформой, которая самопроизвольно отцепилась и поехала. Рабочий не успел отскочить в сторону и получил перелом ступни правой ноги.
Как сообщает URA.ru, на данный момент специально созданная комиссия выясняет все обстоятельства произошедшего ЧП. Начальник цеха, где произошёл несчастный случай, был вызван из отпуска.
Стоит отметить, что в марте 2018 года на заводах УГМК в Ревде погибли два сотрудника - одного засыпали обломки рухнувшей конструкции в старом цехе, другой получил смертельный удар током.
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