В Нижнем Тагиле мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии после пожара

6 октября около 22.00 поступило сообщение о пожаре на улице Орджоникидзе, 11. В квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома горели вещи на площади два квадратных метра. В тушении пожара задействовали три единицы техники, а также восемь человек личного состава. Были эвакуированы четыре человека, двое из них с помощью спасательных устройств. Пожар потушен в течение двух минут.