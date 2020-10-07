В Нижнем Тагиле мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии после пожара

В Нижнем Тагиле мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии после пожара

Сегодня, 12:39ПроисшествияPhoto: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО
В Нижнем Тагиле мужчина отравился продуктами горения, он госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО.

6 октября около 22.00 поступило сообщение о пожаре на улице Орджоникидзе, 11. В квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома горели вещи на площади два квадратных метра. В тушении пожара задействовали три единицы техники, а также восемь человек личного состава. Были эвакуированы четыре человека, двое из них с помощью спасательных устройств. Пожар потушен в течение двух минут.

У входной двери внутри горящей квартиры был обнаружен пострадавший мужчина 1970 года рождения. Он был госпитализирован с диагнозом отравление продуктами горения, сейчас врачи оценивают его состояние как тяжёлое. Предварительно, причиной пожара названа неосторожность при курении пострадавшего.

Photo: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО

Помимо этого, в Нижнем Тагиле случились еще три пожара.

6 октября в 13.19. поступило сообщение о пожаре в коллективном саду «Шахтостроитель», который находится в поселке Чащино. Там сгорели кровля, перекрытие, повреждены стены и домашнее имущество в садовом доме на площади 23 квадратных метров. В тушении пожара были задействованы 15 человек личного состава и четыре единицы техники. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 14:46.

Возгорание началось на веранде садового дома, хозяина в это время дома не было. Пожарных вызвали соседи. По предварительным данным причиной пожара также короткое замыкание электропроводки.

Photo: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО

7 октября в 03.36. поступило сообщение о пожаре на Северном поселке у частного дома. Там на площади четыре квадратных метра сгорел автомобиль «ВАЗ-2108». В тушении пожара были задействованы три единицы техники и восемь человек личного состава. Пожар удалось потушить в течение двух минут.

Предположительно автомобиль был не на ходу, его прикатили к дому перед поджогом. Обстоятельства происшедшего устанавливаются.

Photo: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО

Напомним, 6 октября в 03.00 загорелся частный жилой дом в поселке Висимо-Уткинск. На площади 120 квадратных метров сгорели надворные постройки, крыша, перекрытие и имущество внутри строения. Хозяйка жилого дома покинула здание через окно, пострадавших нет. Предварительно, произошло короткое замыкание электропроводки, по факту возгорания организована проверка.

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