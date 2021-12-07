В Екатеринбурге подросток-инвалид изнасиловал 6-летнюю девочку

В Екатеринбурге подросток-инвалид изнасиловал 6-летнюю девочку
В Екатеринбурге подросток-инвалид изнасиловал 6-летнюю девочку
Сегодня, 14:56ПроисшествияФото: sledcom.ru
В столице Свердловской области на улице Шартшаской 23 ноября 2021 года 15-летний инвалид надругался над 6-летним ребенком.

Все произошло прямо на детской площадке. Об этом информирует «КП-Урал».

Девочка вместе с матерью и ее подругой гуляли на улице. К ним подошли неизвестные мальчик с девочкой. Они начали играть в снежки.

После игры мать 6-летней девочки увидела, что ее ребенок находится в подавленном состоянии. Несовершеннолетняя пояснила, что новые друзья запретили ей рассказывать о случившемся.

В конце концов девочка призналась, что попросила 15-летнего школьника поправить ей колготки. Подросток начал приставить к ребенку, совершив насильственные действия сексуального характера.

Мать написала заявление в полицию только через 10 суток после инцидента. Подозреваемого задержали. Им оказался отстающий в развитии школьник. Он проживает в том же районе.

Подросток согласился на психиатрическую экспертизу, и признался, что испытал внезапное половое влечение к девочке.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

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