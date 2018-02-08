Пугавший школьников эксгибиционист взят под арест (ВИДЕО)
8 февраля, 10:30Происшествия
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31-летний житель Средней Азии, пугавший школьников 50-й школы Нижнего Тагила и показывавший им свои половые органы, вчера был заключен под стражу по решению Ленинского районного суда.
Сюжеты: Нижний Тагил
Напомним, что заявления от родителей учеников школы начали поступать в органы правопорядка после рождественских каникул. Неизвестный ежедневно появлялся на школьной территории, где пугал детей своим обнаженным видом.
Вчера эксгибиционист был задержан, o подозрительном мужчине полиции сообщили жители Выи. Подозреваемый после задержания дал показания и признал свою вину. По части 2 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет» ему предъявлено обвинение, наказание по этой статье предусматривает лишение свободы от 12 до 20 лет. На период ведения следствия мужчина будет находиться под стражей, сообщает «Тагил-ТВ».
Видео «Тагил-ТВ»
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