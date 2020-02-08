Восемь человек погибли и 40 пострадали в массовых беспорядках в Казахстане
В ночь на субботу 8 февраля в Казахстане произошла драка с участием около 400 человек, в которой погибли 8 человек и более 30 пострадали. Порядка 50 человек задержаны, сообщают «Новые известия».
Драка началась между 70 мужчинами на окраине села Масанчи. Чуть позже на помощь из соседних населенных пунктов приехали еще около 300 человек.
В результате столкновения погибли 8 человек, еще несколько десятков пострадали. Участники драки устроили поджоги (повреждены свыше 30 домов), также нанесен ущерб нескольким десяткам магазинов и автомобилей.
Глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев заявил, что создана оперативно-следственная группа для расследования произошедшего. Официально сообщается, что причиной массовых беспорядков стал бытовой конфликт, который после работы подстрекателей превратился в межэтнический. В драки были вовлечены казахи, русские и дунгане (народность в Киргизии, на юго-востоке Казахстана и на востоке Узбекистана), сообщают пользователи соцсетей. Россиян среди пострадавших или погибших нет, заявляют официальные источники.
В процессе беспорядков участники конфликтующих сторон применяли металлические предметы, камни и огнестрельное оружие. Среди 40 пострадавших в том числе двое полицейских, у которых огнестрельные ранения.
В связи с произошедшим усилена работа Нацгвардии, полиции и пограничников на границе с Киргизией, создана правительственная комиссия. Возбуждены уголовные дела, в том числе за убийство.