Восемь человек погибли и 40 пострадали в массовых беспорядках в Казахстане

Драка началась между 70 мужчинами на окраине села Масанчи. Чуть позже на помощь из соседних населенных пунктов приехали еще около 300 человек.

В результате столкновения погибли 8 человек, еще несколько десятков пострадали. Участники драки устроили поджоги (повреждены свыше 30 домов), также нанесен ущерб нескольким десяткам магазинов и автомобилей.

Глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев заявил, что создана оперативно-следственная группа для расследования произошедшего. Официально сообщается, что причиной массовых беспорядков стал бытовой конфликт, который после работы подстрекателей превратился в межэтнический. В драки были вовлечены казахи, русские и дунгане (народность в Киргизии, на юго-востоке Казахстана и на востоке Узбекистана), сообщают пользователи соцсетей. Россиян среди пострадавших или погибших нет, заявляют официальные источники.

В процессе беспорядков участники конфликтующих сторон применяли металлические предметы, камни и огнестрельное оружие. Среди 40 пострадавших в том числе двое полицейских, у которых огнестрельные ранения.