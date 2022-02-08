Охотник в Свердловской области добивал косулю ружьем и выстрелил в себя

Несчастный случай произошел в Полевском городском округе. Один охотник в ходе загонной охоты подстрелил сибирскую косулю.
Мужчина подошел к копытному, которое еще было живым. Хотел добить ударом приклада в голову, но прогремел выстрел. Свердловчанин получил ранение в живот, так как нарушил технику безопасности, забыв в азарте разрядить оружие.
В ходе проверки со стороны областного департамента по охране, контролю и регулированию животного мирвыяснилось, что разрешение на отстрел сибирской косули в угодье «Северское» у бригады имелось. Погибший владел двустволкой ИЖ-54 двенадцатого калибра. Оно обладает хорошей кучностью и довольно высокой точностью стрельбы.