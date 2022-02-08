Охотник в Свердловской области добивал косулю ружьем и выстрелил в себя

Охотник в Свердловской области «застрелился» при попытке добить косулю

Несчастный случай произошел еще 16 декабря, но известно об этом стало недавно. При охоте на косулю в окрестностях села Косой Брод погиб мужчина.

Несчастный случай произошел в Полевском городском округе. Один охотник в ходе загонной охоты подстрелил сибирскую косулю. Мужчина подошел к копытному, которое еще было живым. Хотел добить ударом приклада в голову, но прогремел выстрел. Свердловчанин получил ранение в живот, так как нарушил технику безопасности, забыв в азарте разрядить оружие. В ходе проверки со стороны областного департамента по охране, контролю и регулированию животного мирвыяснилось, что разрешение на отстрел сибирской косули в угодье «Северское» у бригады имелось. Погибший владел двустволкой ИЖ-54 двенадцатого калибра. Оно обладает хорошей кучностью и довольно высокой точностью стрельбы.

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