Погоня за каршеринговым авто в Екатеринбурге обернулась задержанием подростков

На улицах Екатеринбурга утром 6 февраля развернулась погоня. Экипажи дорожно-патрульной службы преследовали угнанный Hyundai Solaris. За рулем был 17-летний водитель, а на пассажирском сиденье — его друг. Решив покататься по городу, они открыли машину через сервис каршеринга.
Иномарку гоняли до тех пор, пока она не заехала во двор на улице Бебеля, 136. Сидевшие в ней выскочили из машины, не заглушив двигатель и не включив ручной тормоз. Hyundai покатился и врезался в припаркованный Audi.
Подростки попытались сбежать, но водителя полицейские задержали. Ему 17 лет, он из благополучной семьи.
Поступок сына для отца стал полной неожиданностью, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. Подросток дома солгал, что пойдет гулять с друзьями. Ему поверили и отпустили на улицу.
К настоящему моменту подросток привлечен к штрафу. Решается вопрос о возмещении владельцам пострадавших в ДТП машин причиненного материального ущерба.