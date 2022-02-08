Погоня за каршеринговым авто в Екатеринбурге обернулась задержанием подростков

Погоня за каршеринговым авто в Екатеринбурге обернулась задержанием подростков
Погоня за каршеринговым авто в Екатеринбурге обернулась задержанием подростков
Сегодня, 10:32ПроисшествияФото: 1mi

В Екатеринбурге после погони за автомобилем задержаны двое подростков

Инцидент произошел в Екатеринбурге. Двое подростков арендовали через интернет автомобиль Hyundai Solaris и пытались скрыться от сотрудников ГИБДД.

На улицах Екатеринбурга утром 6 февраля развернулась погоня. Экипажи дорожно-патрульной службы преследовали угнанный Hyundai Solaris. За рулем был 17-летний водитель, а на пассажирском сиденье — его друг. Решив покататься по городу, они открыли машину через сервис каршеринга.

Иномарку гоняли до тех пор, пока она не заехала во двор на улице Бебеля, 136. Сидевшие в ней выскочили из машины, не заглушив двигатель и не включив ручной тормоз. Hyundai покатился и врезался в припаркованный Audi.

Подростки попытались сбежать, но водителя полицейские задержали. Ему 17 лет, он из благополучной семьи.

Поступок сына для отца стал полной неожиданностью, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. Подросток дома солгал, что пойдет гулять с друзьями. Ему поверили и отпустили на улицу.

К настоящему моменту подросток привлечен к штрафу. Решается вопрос о возмещении владельцам пострадавших в ДТП машин причиненного материального ущерба.

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