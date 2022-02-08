Свердловчанин на мотоцикле сбил ребенка насмерть

Сотрудники пресс-службы свердловской прокуратуры впоследствии проинформировали о том, что местный житель был без прав, а мотоцикл обвиняемого официально не зарегистрирован. Более того, виновник ДТП покинул место происшествия, даже не предприняв попытку оказать помощь пострадавшему ребенку.