Свердловчанин на мотоцикле сбил ребенка насмерть

Оказавшись на нерегулируемом перекрестке равнозначных дорог, мужчина, управлявший мотоциклом марки «Ява-350», не уступил дорогу несовершеннолетнему гражданину. Подросток скончался в медицинском учреждении через несколько часов после автокатастрофы, пишет ура.ру.
Сотрудники пресс-службы свердловской прокуратуры впоследствии проинформировали о том, что местный житель был без прав, а мотоцикл обвиняемого официально не зарегистрирован. Более того, виновник ДТП покинул место происшествия, даже не предприняв попытку оказать помощь пострадавшему ребенку.
Уголовное дело, возбужденное по факту аварии с летальным исходом, рассмотрит Серовский райсуд, сообщили официальные представители прокуратуры.