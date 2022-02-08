Свердловчанин на мотоцикле сбил ребенка насмерть

Свердловчанин на мотоцикле сбил ребенка насмерть
Свердловчанин на мотоцикле сбил ребенка насмерть
Сегодня, 14:29ПроисшествияФото: 1MI

Житель Свердловской области на мотоцикле сбил ребенка насмерть

Смертельная авария произошла в Свердловской области. Мотоциклист из Красноярки столкнулся с мопедом, на котором ехал 15-летний подросток. Последний погиб спустя несколько часов.

Оказавшись на нерегулируемом перекрестке равнозначных дорог, мужчина, управлявший мотоциклом марки «Ява-350», не уступил дорогу несовершеннолетнему гражданину. Подросток скончался в медицинском учреждении через несколько часов после автокатастрофы, пишет ура.ру.

Сотрудники пресс-службы свердловской прокуратуры впоследствии проинформировали о том, что местный житель был без прав, а мотоцикл обвиняемого официально не зарегистрирован. Более того, виновник ДТП покинул место происшествия, даже не предприняв попытку оказать помощь пострадавшему ребенку.

Уголовное дело, возбужденное по факту аварии с летальным исходом, рассмотрит Серовский райсуд, сообщили официальные представители прокуратуры.

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