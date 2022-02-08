В Серове устроивший смертельное ДТП мужчина предстанет перед судом

В Серове перед судом предстанет 47-летний мужчина, который сел за руль незарегистрированного мотоцикла без прав и устроил аварию. В результате ДТП погиб подросток, а сам виновник скрылся с места преступления.

Как сообщает «КП-Екатеринбург», авария произошла в мае прошлого года в поселке Красноярка Серовского района. Обвиняемый управлял незарегистрированным мотоциклом «Ява-350», не имея водительского удостоверения категории «А». В это же время по дороге на мопеде «Альфа» двигался 15-летний подросток. Мужчина, выезжавший на нерегулируемый перекресток должен был уступить дорогу мальчику, но он даже не попробовал снизить скорость. В результате столкновения ребенок получил тяжелые травмы и умер 29 мая 2021 года. После ДТП обвиняемый скрылся, оттолкав мотоцикл «Ява» к себе домой. Он не попытался оказать первую помощь подростку.

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