За продажу несуществующего тура в Стамбул свердловчанке грозит тюрьма

Женщине инкриминируют мошенничество. Речь идет о первой части статьи 159 УК РФ, уточнили сотрудники пресс-службы свердловской прокуратуры.
По версии следователей, обвиняемая зарегистрировала турагентство и была единственным его участником — она занимала должность директора компании. Два года тому назад юрлицо исключили из Единого госреестра — оно было признано тогда недействующим.
Однако, осенью минувшего года знакомая обратилась к предпринимательнице с просьбой помочь ей купить тур в Стамбул. Женщина предоставила в ответ заведомо ложные сведения о путевке в Турцию. Оплата вносилась наличными и частично в безналичной форме.
Обвиняемая выручила в общей сложности 59 тысяч рублей. Обязательства свои она не исполнила. Потерпевшая лишилась средств и осталась при этом без тура. Бывшему директору турагентства грозит до двух лет лишения свободы, заявили в прокуратуре.