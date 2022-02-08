За продажу несуществующего тура в Стамбул свердловчанке грозит тюрьма

За продажу несуществующего тура в Стамбул свердловчанке грозит тюрьма
За продажу несуществующего тура в Стамбул свердловчанке грозит тюрьма
Сегодня, 16:31ПроисшествияФото: 1MI

В Екатеринбурге будут судить экс-директора турфирмы

Обвинительное заключение по делу в отношении гражданки 1969 года рождения утверждено в прокуратуре Железнодорожного района Екатеринбурга.

Женщине инкриминируют мошенничество. Речь идет о первой части статьи 159 УК РФ, уточнили сотрудники пресс-службы свердловской прокуратуры.

По версии следователей, обвиняемая зарегистрировала турагентство и была единственным его участником — она занимала должность директора компании. Два года тому назад юрлицо исключили из Единого госреестра — оно было признано тогда недействующим.

Однако, осенью минувшего года знакомая обратилась к предпринимательнице с просьбой помочь ей купить тур в Стамбул. Женщина предоставила в ответ заведомо ложные сведения о путевке в Турцию. Оплата вносилась наличными и частично в безналичной форме.

Обвиняемая выручила в общей сложности 59 тысяч рублей. Обязательства свои она не исполнила. Потерпевшая лишилась средств и осталась при этом без тура. Бывшему директору турагентства грозит до двух лет лишения свободы, заявили в прокуратуре.

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Екатеринбург
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