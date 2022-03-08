Уроженец Армении с помощью ножа отбился от толпы и попал под суд в Екатеринбурге

Инцидент произошел еще летом прошлого года. На улице Пехотинцев подрались уроженцы Таджикистана и Армении: 30 против четверых. И когда конфликт перерос в избиение, обвиняемый выхватил нож. Как заявил молодой человек в суде, «для самообороны».
Адвокат просит квалифицировать действия мужчины как «превышение пределов необходимой обороны». Однако у следователей версия конфликта другая. Они считают, что уроженец Армении специально напал на таджиков. Потому и дело возбуждено по более тяжкой статье Уголовного кодекса.
Напомним, в ходе драки на Сортировке пострадали четверо уроженцев Армении. А из более чем 30 таджиков — только один мужчина. Он же получил удар лезвием.