Магазин бытовой техники и супермаркет ограбили ночью неизвестные в Екатеринбурге

Происшествие случилось ночью 8 апреля 2021 года, вскрыты магазины RBT и «Пятерочка». В числе украденного табачные изделия и гаджеты, сообщает Е1.
Правоохранители подтвердили, что в полицию поступали сообщения о кражах.
По предварительным данным, в помещение магазина, продающего электронную технику, проникли неизвестные и похитили несколько устройств, включая ноутбук и смартфоны. Во втором магазине неизвестные украли сигареты, уточняют в УМВД по Екатеринбургу.
Грабителей разыскивает полиция.
Напомним, В Екатеринбурге неизвестные взломали табачный магазин и украли кальяны. Кассу воры не тронули.