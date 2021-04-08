Магазин бытовой техники и супермаркет ограбили ночью неизвестные в Екатеринбурге

Магазин бытовой техники и супермаркет ограбили ночью неизвестные в Екатеринбурге
Сегодня, 13:10ПроисшествияФото: pixabay.com
Ночью в Екатеринбурге на ВИЗе неизвестные вскрыли магазин бытовой техники и супермаркет.

Происшествие случилось ночью 8 апреля 2021 года, вскрыты магазины RBT и «Пятерочка». В числе украденного табачные изделия и гаджеты, сообщает Е1.

Правоохранители подтвердили, что в полицию поступали сообщения о кражах.

По предварительным данным, в помещение магазина, продающего электронную технику, проникли неизвестные и похитили несколько устройств, включая ноутбук и смартфоны. Во втором магазине неизвестные украли сигареты, уточняют в УМВД по Екатеринбургу.

Грабителей разыскивает полиция.

Напомним, В Екатеринбурге неизвестные взломали табачный магазин и украли кальяны. Кассу воры не тронули.

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