Двое мужчин из Ревды сядут в тюрьму за убийство женщины-таксиста

30 апреля 2016 года подвыпившие Иванов и Новосёлов договорились убить женщину-таксиста. Для этого они сели в машину к извозчику, попросили отвезти в определенное место. В безлюдном месте Иванов достал револьвер и выстрелил водителю несколько раз в голову. Женщина погибла на месте. Затем Иванов и Новосёлов угнали автомобиль Lada Granta, а также присвоили сотовый телефон.