Четыре конструктора из «Детского мира» в Нижнем Тагиле украл неизвестный

Четыре конструктора из «Детского мира» в Нижнем Тагиле украл неизвестный
Четыре конструктора из «Детского мира» в Нижнем Тагиле украл неизвестный
Сегодня, 15:05ПроисшествияРинат КамалиевФото: 1MI
Тагильчанин украл четыре конструктора из детского отдела торгового комплекса.

В шестнадцатый городской полиции пришли работники «Детского мира», расположенного в ТЦ «Depo». Они сообщили, что еще полтора месяца назад неустановленный вор унес четыре игрушечных конструктора, общая цена которых составляет примерно 20 тысяч рублей.

В преступлении подозревается парень, несколько раз промелькнувший перед объективами установленных в магазине камер в момент кражи. Субъект с видеозаписи имеет среднюю комплекцию, рост приблизительно 175 см. Одет он был в темную ветровку с белым логотипом, штаны и ботинки также темные.

Подозреваемый в краже конструкторов

По факту хищения заведено уголовное дело. Сотрудники полиции призывают всех располагающих информацией об инциденте сообщать ее по номеру 8(3435)97-64-02, сказали в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

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Нижний Тагил
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