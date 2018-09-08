11-летняя девочка пропала в Екатеринбурге

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7 сентября в Екатеринбурге пропала 7-летняя Валерия Сазонова.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: Поисковый отряд «Прорыв»
7 сентября в Екатеринбурге пропала 11-летняя Валерия Сазонова.
Девочка была одета в розовую кофту, алые штаны и сиреневые сланцы.
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Приметы: рост 140 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы, карие глаза.
Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Сазоновой Валерии, просьба позвонить по тел.+7 900 045-58-82 Игорь.
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