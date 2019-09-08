По дороге в Тыву неизвестные обстреляли автобус с наблюдателями на выборах

На место происшествия выезжали республиканский отряд быстрого реагирования и несколько экипажей краевой полиции. По предварительным данным, группа из 30-40 человек в масках и верхом на лошадях заблокировала автобус. После чего прострелили колёса и скрылись. Пострадавших нет.