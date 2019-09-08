По дороге в Тыву неизвестные обстреляли автобус с наблюдателями на выборах
Сегодня, 12:23ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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7 сентября неизвестные люди в масках обстреляли автобус с наблюдателями и журналистами, едущий из Красноярского края в республику Тыва, сообщил на своей странице в Facebook депутат Госдумы Сергей Натаров.
На место происшествия выезжали республиканский отряд быстрого реагирования и несколько экипажей краевой полиции. По предварительным данным, группа из 30-40 человек в масках и верхом на лошадях заблокировала автобус. После чего прострелили колёса и скрылись. Пострадавших нет.
Сергей Натаров сообщил, что правоохранительные органы начали следственную проверку и поиск подозреваемых.
Напомним, сегодня, 8 сентября, в России проходит единый день голосования.
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