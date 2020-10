Мэр Каменска-Уральского Алексей Шмыков заболел COVID-19. Об этом он рассказал в видеообращении в группе администрации города во «Вконтакте».

Сдавал плановый анализ, пришел положительный результат. На КТ легкие чистые. Болезнь проходит бессимптомно, сообщил Алексей Шмыков. Кроме того, глава города отметил, что у всех замов анализ отрицательный. В связи с выявленной инфекцией, мэр отправился на самоизоляцию и работает удалённо. Video: Группа администрации Каменска-Уральского во «Вконтакте» Напомним, в России третий день фиксируется более 11 тысяч заражений. Количество заразившихся за время пандемии превысило 1,26 миллиона человек. Свыше 22 тысяч заразившихся скончались. В России третий день подряд выявляют более 11 тысяч зараженных COVID-19

