Приемная мать сбежавшей девочки заявила о готовности сдать ее в детдом Екатеринбурга

Приемная мать сбежавшей девочки заявила о готовности сдать ее в детдом Екатеринбурга
Приемная мать сбежавшей девочки заявила о готовности сдать ее в детдом Екатеринбурга
Сегодня, 17:02ПроисшествияФото: 1МI
14-летняя девочка из Среднеуральска, сбежавшая от своих приемных родителей, вернется в детдом. В ситуацию вмешался Игорь Мороков, уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области.

Депутат Наталья Крылова ранее обратилась к руководству среднеуральской администрации, а также к специалистам органов опеки. По ее словам, там дали «сухие» ответы о продолжающихся проверках, сообщает E1.

Игорю Морокову с помощью Министерства соцзащиты удалось договориться с администрацией детского дома, в котором девочка жила, и куда очень просится в настоящее время. Наталья Крылова посетила семью, взявшую ребенка вместе с сестрами. Приемная мать назвала девочку «двуличной» и сообщила, что уже собрала ее вещи.

Однако, отдавать в детдом сестер школьницы женщина не намерена, сообщила депутат. По словам детского омбудсмена, сотрудникам прокуратуры предстоит провести проверку условий, в которых дети проживали в приемной семье. Девочка по-прежнему находится в розыске.

Напомним, сбежавшая от приемной матери 14-летняя девочка доехала до Екатеринбурга. Там она обратилась к своим взрослым знакомым с просьбой приютить их. Школьница пожаловалась на жестокое обращение и недоедание в приемной семье. Ребенок желает снова оказаться в детском доме на Эльмаше.

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