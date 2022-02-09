Полицейский из отдела наркоконтроля задержан за взятки в Екатеринбурге

В Екатеринбурге за взятки задержан полицейский из отдела наркоконтроля

Силовики задержали врио начальника отдела по контролю над оборотом наркотиков УМВД Екатеринбурга Александра Темникова. Он дал показания в рамках открытого в его отношении уголовного производства.

Из комментариев старшего помощника руководителя СКР по Свердловской области Александра Шульги следует, что правоохранителя обвинили во взяточничестве в крупных размерах за незаконное бездействие. Следствие полагает, что Темников регулярно совершал противоправные действия в период с 2018 по 2020 год. Он занимал тогда должность оперуполномоченного в группе по контролю над оборотом наркотиков в одном из райотделов полиции. Силовик получал денежные вознаграждения за то, что помогал избегать уголовной ответственности гражданам, уличенным в незаконном обороте запрещенных веществ, считают следователи.

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