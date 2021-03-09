Подросток выжил под колесами поезда в Свердловской области

По данным ведомства, 9 марта на 69-м километре девятого пикета станции Баженово Свердловской железной дороги почтово-багажный поезд сообщением «Владивосток — Москва» наехал на 17-летнего подростка.
Предварительно установлено, что машинист заметил человека в колее железнодорожного пути. Он подал сигнал и применил экстренное торможение, но избежать аварии не удалось. Пострадавший с различными травмами доставлен в больницу.
Сейчас полиция проводит проверку по факту случившегося. Специалисты устанавливают круг общения молодого человека, чтобы выяснить условия его воспитания, подготовлена информация в органы профилактики.
Напомним, в конце февраля поезд сбил насмерть пожилого мужчину в Свердловской области, после чего машинист поезда скрылся.