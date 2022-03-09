Многодетная семья осталась без дома из-за пожара в селе Каменского ГО

Многодетная семья осталась без дома из-за пожара в селе Каменского ГО
Многодетная семья осталась без дома из-за пожара в селе Каменского ГО
Сегодня, 21:26ПроисшествияФото: 1MI
Из-за пожара в частном доме на улице 8 марта, 1 в селе Большая Грязнуха Каменского ГО многодетная семья осталась без крыши над головой.

Жилье принадлежало семье Гуляевых. В нем проживали 35-летняя Ольга и 37-летний Евгений с детьми и свекровью. Однако в момент происшествия супруги с сыновьями были в гостях, а дома остались бабушка и внучки 5 и 11 лет.

В тот день девочки пришли с занятий в местном доме творчества. Когда мама ждала такси, чтобы забрать их в гости, то позвонила свекровь с извинениями и сообщением о пожаре. В результате, по словам Ольги, девочек забрала ее сестра. Она также добавила, что в результате скончалась 62-летняя бабушка, пишет «КП-Екатеринбург».

Жители рассказали хозяйке дома, что он сгорел за 10 минут. Девочки спаслись, а бабушке сделать это не удалось, так как ей без поддержки было не выбраться. Также в пожаре погибли три кошки, а собака сорвалась с цепи и убежала.

У девочек ссадины и порезы. Они занимаются с психологом. Теперь семья временно проживает в Каменске-Уральском у снохи. Сначала они планируют похоронить свекровь, а потом ехать обратно и снимать дом. Это жилье было у семьи единственным. Его они приобрели за материнский капитал и сумму от продажи квартиры мужа.

Ольга не исключает, что дом могли поджечь.

Здесь, в деревне, каждый сам за себя. Однажды брат оставил машину в нашем дворе. А на утро в ней были выбиты стекла. Пожар начался с крыльца. А дознаватель нашел какие-то подозрительные два сантиметра провода. Поэтому версию поджога исключать не стоит, говорит Ольга.

Теперь семье предстоит восстановление документов. Одеждой им уже помогли. Однако им требуется мебель, так как в доме, который планируется снимать, ее нет.

Сюжеты:
Каменск-Уральский
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происшествиепожаркаменский городской округ
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