Многодетная семья осталась без дома из-за пожара в селе Каменского ГО

Жилье принадлежало семье Гуляевых. В нем проживали 35-летняя Ольга и 37-летний Евгений с детьми и свекровью. Однако в момент происшествия супруги с сыновьями были в гостях, а дома остались бабушка и внучки 5 и 11 лет.
В тот день девочки пришли с занятий в местном доме творчества. Когда мама ждала такси, чтобы забрать их в гости, то позвонила свекровь с извинениями и сообщением о пожаре. В результате, по словам Ольги, девочек забрала ее сестра. Она также добавила, что в результате скончалась 62-летняя бабушка, пишет «КП-Екатеринбург».
Жители рассказали хозяйке дома, что он сгорел за 10 минут. Девочки спаслись, а бабушке сделать это не удалось, так как ей без поддержки было не выбраться. Также в пожаре погибли три кошки, а собака сорвалась с цепи и убежала.
У девочек ссадины и порезы. Они занимаются с психологом. Теперь семья временно проживает в Каменске-Уральском у снохи. Сначала они планируют похоронить свекровь, а потом ехать обратно и снимать дом. Это жилье было у семьи единственным. Его они приобрели за материнский капитал и сумму от продажи квартиры мужа.
Ольга не исключает, что дом могли поджечь.
Здесь, в деревне, каждый сам за себя. Однажды брат оставил машину в нашем дворе. А на утро в ней были выбиты стекла. Пожар начался с крыльца. А дознаватель нашел какие-то подозрительные два сантиметра провода. Поэтому версию поджога исключать не стоит, говорит Ольга.
Теперь семье предстоит восстановление документов. Одеждой им уже помогли. Однако им требуется мебель, так как в доме, который планируется снимать, ее нет.