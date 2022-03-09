Многодетная семья осталась без дома из-за пожара в селе Каменского ГО

В тот день девочки пришли с занятий в местном доме творчества. Когда мама ждала такси, чтобы забрать их в гости, то позвонила свекровь с извинениями и сообщением о пожаре. В результате, по словам Ольги, девочек забрала ее сестра. Она также добавила, что в результате скончалась 62-летняя бабушка, пишет «КП-Екатеринбург».