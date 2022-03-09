Подросток с татуировкой на правой руке без вести пропал на Среднем Урале

Волонтеры в Заречном разыскивают 17-летнего подростка с тату черепа

В Заречном Свердловской области разыскивают молодого человека, который пропал еще 5 марта. Родственники о нем беспокоятся. Они обратились в полицию и в региональные отделения поисковых отрядов.

Виталий Туев, так зовут подростка, не выходит на связь. Он ушел из дома в Заречном и больше о его судьбе никому ничего не известно. Без вести пропавшего ищут сотрудники правоохранительных органов, а также волонтеры. Задействованы силы и ресурсы двух поисковых отрядов - «ЛизаАлерт» и «Прорыв». Фото: ПСО «Прорыв» Подростку 17 лет. Рост у него 162 сантиметра. Глаза серо-зеленые, а волосы русые. На правой руке есть татуировка в виде человеческого черепа. Это своего рода, оберег, символ преодоления человеком сложных жизненных ситуаций. Изображение нанесено на кожу от запястья до локтевого сустава. Последний раз Виталия видели одетым в темно-синюю куртку с капюшоном, джинсы, черные замшевые ботинки и шапку. Если вам известно о местонахождении подростка, позвоните по телефону (343) 77-21-059, или 002.

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