Подросток с татуировкой на правой руке без вести пропал на Среднем Урале

Подросток с татуировкой на правой руке без вести пропал на Среднем Урале
Подросток с татуировкой на правой руке без вести пропал на Среднем Урале
Сегодня, 12:40ПроисшествияФото: 1MI

Волонтеры в Заречном разыскивают 17-летнего подростка с тату черепа

В Заречном Свердловской области разыскивают молодого человека, который пропал еще 5 марта. Родственники о нем беспокоятся. Они обратились в полицию и в региональные отделения поисковых отрядов.

Виталий Туев, так зовут подростка, не выходит на связь. Он ушел из дома в Заречном и больше о его судьбе никому ничего не известно.

Без вести пропавшего ищут сотрудники правоохранительных органов, а также волонтеры. Задействованы силы и ресурсы двух поисковых отрядов - «ЛизаАлерт» и «Прорыв».

Фото:ПСО «Прорыв»

Подростку 17 лет. Рост у него 162 сантиметра. Глаза серо-зеленые, а волосы русые. На правой руке есть татуировка в виде человеческого черепа. Это своего рода, оберег, символ преодоления человеком сложных жизненных ситуаций. Изображение нанесено на кожу от запястья до локтевого сустава.

Последний раз Виталия видели одетым в темно-синюю куртку с капюшоном, джинсы, черные замшевые ботинки и шапку.

Если вам известно о местонахождении подростка, позвоните по телефону (343) 77-21-059, или 002.

Материалы по теме:
Свердловская областьЗаречныйпропалпропавшие без вестиЕкатеринбургподросток
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы