Подросток с татуировкой на правой руке без вести пропал на Среднем Урале

Виталий Туев, так зовут подростка, не выходит на связь. Он ушел из дома в Заречном и больше о его судьбе никому ничего не известно.
Без вести пропавшего ищут сотрудники правоохранительных органов, а также волонтеры. Задействованы силы и ресурсы двух поисковых отрядов - «ЛизаАлерт» и «Прорыв».
Подростку 17 лет. Рост у него 162 сантиметра. Глаза серо-зеленые, а волосы русые. На правой руке есть татуировка в виде человеческого черепа. Это своего рода, оберег, символ преодоления человеком сложных жизненных ситуаций. Изображение нанесено на кожу от запястья до локтевого сустава.
Последний раз Виталия видели одетым в темно-синюю куртку с капюшоном, джинсы, черные замшевые ботинки и шапку.
Если вам известно о местонахождении подростка, позвоните по телефону (343) 77-21-059, или 002.